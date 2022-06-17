Anneanne ve torunun yanarak ölümüne neden olmuştu: Karar açıklandı!

Olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşandı. Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan apartmanda Ahmet Tülek tarafından çıkartılan yangın sonucunda Elanur Şelimen ve Suna Urtanur'un öldü. Elif Şelimen, Zeynep Şelimen ve Can Sezer Urtanur'un ise yaralandı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahmet Tülek hakkında "Yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 3 kişiye karşıda "Yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "Yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme kararını verdi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Tülek bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada bir kısım müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"MAĞDUR ETTİĞİM KİŞİLERDEN HELALLİK İSTİYORUM"

Son savunmasını yapması için kendisine söz verilen Tülek "Kimseye kastım yoktur. Aniden gelişen bir olaydı. Tasarlayarak yapmadım. Öfkemle alakalı tedavim devam ediyor. Mağdur ettiğim kişilerden helallik istiyorum. Hayatını kaybedenler için Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ahmet Tülek'in "Yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme" suçundan önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Olayın "Olası kasıt ile öldürme" suçu kapsamında kaldığına hükmeden mahkeme, Tülek'in 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ahmet Tülek, 3 kişiye karşı "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis, 4 kişiye karşı ise "Mala zarar verme" suçundan 13 ay 15 gün hapis ile cezalandırıldı.

MAHKEME BAŞKANI KARAR ŞERH KOYDU

Karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, sanığın müteveffaları ayrı ayrı yakmak suretiyle kasten öldürdüğü, olayda yaralanan 3 kişiyi ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılması gerektiği kanaatini bildirdi.