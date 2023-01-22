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Giriş Tarihi: 22.1.2023

Anneannesi ve teyzesini yangın çıkarıp öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anneannesi ve teyzesini yangın çıkarıp öldürdü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile birlikte yaşayan Okan Altay (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla eve geldi. Bu arada anneanne ve torun arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan (46) sesleri duyup, telefonundaki KADES uygulama butonuna basarak polisten yardım istedi, ardından 6. kattaki eve indi. Altay ile teyzesi arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Altay, anneannesi ve teyzesini mutfağa kilitleyip kendi annesi Yeliz Çetinkaya'yı dışarı çıkararak evi ateşe verdi. Olayda Hülya Çetinkaya ve kızı Filiz Kaplan hayatını kaybetti. Okan Altay ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Gözaltına alınan Okan Altay tutuklandı.

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Anneannesi ve teyzesini yangın çıkarıp öldürdü
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