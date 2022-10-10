Son dakika: Genç Duygu’nun sır sonu: ‘Anneciğim beni öldürecekler’ diye mesaj atmış!

Son dakika: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde Duygu Bozkurtlar evinde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulununca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri Duygu'ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Duygu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Duygu'nun vücudunda darp izleri görülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLESİNE ANTALYA'YA GELDİ
Yaşananların ardından Duygu'nun Gaziantep'te yaşayan ailesine durum bildirildi. Anne Gönül Bozkurtlar ve yakınları Antalya'ya geldi. Kızının 3 gün önce kendisine mesaj attığını belirten acılı anne, "Duygu bana mesaj attı. 'Anne beni öldürecekler' diye yazdı. 12 haftalık hamile olduğunu söyledi. Çocuğu düşürmesini istiyorlarmış. Bana hamilelik ultrason görüntülerini attı. Bana iki kişi ve bir trans bir bireyden bahsetti. Bu kişiler 'Biz öldürelim bir çocuk var suçu ona atar. O cezayı çeker' demişler İsimleri bende polise vereceğim" dedi. Acılı anne ayrıca bir hafta önce eşi Mehmet'i kaybettiğini belirterek, "Bu kadar acıyı ben nasıl kaldırırım. Kızım ve karnındaki bebeğini diri diri mezara gömdüler" diye gözyaşı döktü.
SABAH'A KONUŞTU
Yaşanan olayın ardından İbrahim Kalay SABAH'a konuştu. Kalay, "Bir ay önce Duygu beni aradı. 'Abi beni öldürecekler. Beni anca sen kurtarırsın. Çocuğu zorla düşürecekler" dedi. Ben de koşarak Duygu'nun evine gittim. Eşyalarını topladım. Memleketi Gaziantep'e gönderdim. Annesine de durumu bildirdim. İki gün sonra tekrar geldi. Sonrasında 3 kişi tehditlerine devam etmişler" diye konuştu.