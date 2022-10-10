Son dakika: Genç Duygu’nun sır sonu: ‘Anneciğim beni öldürecekler’ diye mesaj atmış!

AİLESİNE ANTALYA'YA GELDİ

Yaşananların ardından Duygu'nun Gaziantep'te yaşayan ailesine durum bildirildi. Anne Gönül Bozkurtlar ve yakınları Antalya'ya geldi. Kızının 3 gün önce kendisine mesaj attığını belirten acılı anne, "Duygu bana mesaj attı. 'Anne beni öldürecekler' diye yazdı. 12 haftalık hamile olduğunu söyledi. Çocuğu düşürmesini istiyorlarmış. Bana hamilelik ultrason görüntülerini attı. Bana iki kişi ve bir trans bir bireyden bahsetti. Bu kişiler 'Biz öldürelim bir çocuk var suçu ona atar. O cezayı çeker' demişler İsimleri bende polise vereceğim" dedi. Acılı anne ayrıca bir hafta önce eşi Mehmet'i kaybettiğini belirterek, "Bu kadar acıyı ben nasıl kaldırırım. Kızım ve karnındaki bebeğini diri diri mezara gömdüler" diye gözyaşı döktü.