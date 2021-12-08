Annedeki Kovid bebeğin apandisitini patlattı

İZMİR'DE yaşayan Semra Alatürk 8 aylık hamileyken Kovid-19'a yakalandı. Durumu kötüleşince bebeğin, henüz 35 haftalıkken sezaryenle alınmasına karar verildi. Özel hastane doktoru Hakan Sabırlı'nın gerçekleştirdiği operasyonla dünyaya gözlerini açan Hamza Ali bebekte birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, apandistinin patladığı anlaşılan minik bebek, daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Bebeğin sağlık durumu şu an iyi. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Nihan Ünver Akar, "Annesinin Kovid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu ve apandis patladı. Dünyada buna benzer sadece iki vaka var. İlki yine prematüre doğum. Kovid anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Kovid pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Kovid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim" dedi. DHA