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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:30 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:58

Anneden oğluna son dokunuş

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde kurulan Sahra hastanesi yaralıların ilk müdahalesini yapıyor, gerekli görünen durumlarda, yaralılar Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterle farklı illerdeki hastanelere naklediliyor.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Anneden oğluna son dokunuş

Enkazdan cansız bedenleri çıkarılanların naaşları aileleri tarafından teşhis edilmeye devam ediyor. Bir annenin oğlunu teşhis etmesi sırasında söyledikleri yürekleri dağladı. Oğlunun yüzünü avuçlarının arasına alan anne "Oğlum çok üşümüşsün, kulakların da çok üşümüş. Sana ne oldu böyle" diye konuştu.

YAKINLARININ NAAŞLARINI TESLİM ALIYORLAR

Yakınlarını teşhis edenler gelen cenaze araçlarıyla yakınlarını teslim alıyor ve defnetmek üzere götürüyor. Kefen bezi temini konusunda da sıkıntı yaşanmazken cenaze teslimi sırasında görevliler tarafından kendilerine teslim ediliyor.

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Anneden oğluna son dokunuş
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