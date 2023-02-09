Anneden oğluna son dokunuş

Enkazdan cansız bedenleri çıkarılanların naaşları aileleri tarafından teşhis edilmeye devam ediyor. Bir annenin oğlunu teşhis etmesi sırasında söyledikleri yürekleri dağladı. Oğlunun yüzünü avuçlarının arasına alan anne "Oğlum çok üşümüşsün, kulakların da çok üşümüş. Sana ne oldu böyle" diye konuştu.

YAKINLARININ NAAŞLARINI TESLİM ALIYORLAR

Yakınlarını teşhis edenler gelen cenaze araçlarıyla yakınlarını teslim alıyor ve defnetmek üzere götürüyor. Kefen bezi temini konusunda da sıkıntı yaşanmazken cenaze teslimi sırasında görevliler tarafından kendilerine teslim ediliyor.