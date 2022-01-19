Anneler kara kışta evlat nöbetinde

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi yoğun kar ve -10 derece hissedilen hava sıcaklına rağmen devam ediyor. Aileler bugünde ellerinde çocuklarının fotoğrafını alarak geldikleri HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Yaklaşık 8 yıl önce Kars'ta kaçırılan lise öğrencisi Yahya Yürek'in annesi Kandile Yürek'in de katılımıyla sayı 254 oldu. Anneler kar altında ve dondurucu soğukta anne Kandil Yürek'i sloganlar ve Türk bayrakları ile karşıladı. HDP'ye tepki gösteren anneler, kar ve soğuğa rağmen eylemlerini sürdürdüklerine dikkat çekti.

"OĞLUM ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU HAYALLERİNİ ÇALDILAR"

Oğlunun HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten anne Kandile Yürek, "Oğlum lise öğrencisiydi. HDP'liler oğlum kandırıp dağa ölüme gönderdi. Oğlum Yahya, okuyup öğretmen olmak istiyordu. Oğlumun hayallerini çaldılar. Burada kar, kış demeden evlat nöbeti tutan aileler bitlikte oturma eylemi yaparak çocuklarımızı kurtarmaya geldim. Ne olursa olsun çocuklarımızı PKK ve HDP'den almadan buradan ayrılmayacağız. Oğluma da buradan teslim olması için çağrıda bulunuyorum. Oğlum gör halimi buradayım seni bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MUŞLU ANNELERDE KARA KIŞTA NÖBETTE

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kentte etkili olan yoğun kara rağmen evlat nöbetini sürdürdü. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. Yoğun kar ve dondurucu soğuğa rağmen eyleme devam eden aileler, üzerinde "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Annelerden Gülbahar Teker, kar, kış demeden eyleme devam ederek çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini söyledi.