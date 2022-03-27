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Giriş Tarihi: 27.3.2022 16:17 Son Güncelleme: 27.3.2022 16:36

Anneler ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Anneler ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde, Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri de jüri özel ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan aldı.

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi yaklaşık 2,5 yıldır deven ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Diyarbakır anneleri de jüri özel ödülü aldı. İstanbul'da geçen Cuma akşamı, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen törende Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı, Esmer Koç ve İmmihan Nilifırka'ya ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemini sürdüren anne Esmer Koç, ödüle layık görüldüğü için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bizi çadırda ziyaret ederek destek veren cumhurbaşkanımızı eşi Emine hanım bizi İstanbul'a çağırdı. Diyarbakır anneleri olarak yılın biz verdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah devlerimizden razı olsun ve cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kala yaklaşık 7 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, ödülü Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta evlat mücadelesi veren tüm anneler adına aldığını söyledi. Anneler için gurur verici olan bu ödülü bize layık gören büyüklerimize de teşekkür ettiğini söyledi.

Törene katılarak ödül alan annelerden Van'dan 8 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Faruk için eylemini sürdüren Rahime Taşçı da, böyle bir ödül aldığı için gururlu olduğunu belirterek, annelere en büyük desteği veren Emine Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

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Anneler ödülünü Emine Erdoğan’ın elinden aldı
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