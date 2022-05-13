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Giriş Tarihi: 13.5.2022 15:24 Son Güncelleme: 13.5.2022 15:43

Annelerden, 1000’inci güne davet

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelerden, 1000’inci güne davet

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 984 gündür devam ediyor. 29 Mayıs 2022 tarihinde eylemin 1000’inci günü nedeniyle anneler, “Tüm Türkiye’nin nöbete katılıp evlatlarına ses olması" konulu açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan 288 aile, evlat nöbetinin 1000'inci gününe yaklaşılırken, herkesi 29 Mayıs'ta yapılacak olan 'Teröre hayır, yeter artık" yürüyüşüne davet etti.

HDP önünde bir araya gelen aileler, evlat nöbeti sayesinde şuana kadar 35 kişinin terör örgütü PKK'dan kaçarak annelerine kavuştuklarını anımsattı. Oturma eyleminde yer alan aileler adına oğlu Özkan için 984 gündür nöbet tutan baba Süleyman Aydın açıklama yaparak şunları söyledi:

"Biz bütün dünyaya sesleniyoruz, bize artık destek verin. Tüm Türkiye'ye 1000'inci gününde HDP önündeki eylem çadırına davet ediyoruz. Herkesten bizlere destek vermesini bekliyoruz. Biz buradan kalmayacağız. Oturma eylemimizin 1000'inci gününde ailelerin haykırışı Kandil'i ve destekçilerini korkutacaktır. Evlatlarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız."

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Annelerden, 1000’inci güne davet
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