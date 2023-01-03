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Giriş Tarihi: 3.1.2023 14:00 Son Güncelleme: 3.1.2023 14:12

Annelere destek ziyareti sürüyor

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde bin 219 gündür oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretleri sürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelere destek ziyareti sürüyor

Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve beraberindeki AK Parti Bursa İl Teşkilatı yöneticileri ile Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve Hak-İş İl Başkanı Ahmet Dinç ile sendika yöneticileri ailelere destek ziyaretine bulundu. Annelere destek ziyareti gerçekleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 350 ailenin aylardır evlatları için haklı bir mücadele verdiğini anımsattı.

Annelerin haykırışının bütün dünyanın görmesi ve duyması gerektiğini belirten Esgin, "Kan, acı ve gözyaşına sebebiyet vererek terörle işbirliği içerisinde olan ülkelere Diyarbakır annelerinin yanından sesleniyorum. Annelerin bu onurlu duruşları terörle işbirliği noktasındaki sürecinizi akim bırakacak son derece onurlu bir duruş ve direniştir. Ailelerle görüştüm, dilleri konuşmadı yürekleri konuştu, o acının ifadesi bir an önce evlatlarına kavuşmaktı. Bu feryat hayattaki varlık sebebiyeti evlatlarını yanında görmektir" ifadelerini kullandı.

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Annelere destek ziyareti sürüyor
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