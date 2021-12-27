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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:58

Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

DHA
Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Bursa'da babaları Muhammed Rehhal’in (33), anneleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33), gözlerinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü 6 çocuk, devlet koruması altına alındı. Yaşları 3 ile 14 arasında değişen çocuklar, yapılacak incelemenin ardından ya aile yakınlarından birine teslim edilecek ya da devlet tarafından koruma altında tutulacak.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed Rehhal, eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Rehhal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



TOPRAĞA VERİLDİ
Nasır'ın cenazesi dün Emirsultan Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verilirken, katil zanlısı Muhammed Rehhal 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin yaşları 3 ile 14 arasında değişen 6 çocuğunun ise devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Babalarının, annelerini öldürdüğü cinayete tanık olan çocuklara psikolojik destek verilecek. Çocuklar, yapılacak incelemenin ardından ya aile bireylerinden birinin yanına yerleştirilecek veya devlet koruması altında tutulacak.

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Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı
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