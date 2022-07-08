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Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:38 Son Güncelleme: 8.7.2022 14:31

Anneleri ölen leylek yavruların imdadına itfaiye yetişti

Düzce Arapçiftliği Mahalle Camisinin kubbesinde yuva kuran  ve yavrularına bakan anne leylek, elektrik tellerine takılarak  telef oldu. Durumu fark eden  vatandaşların ihbarı ile harekete geçen  Düzce İtfaiyesi, yuvada mahsur kalan ve 3 günden bu yana aç oldukları tahmin edilen yavru leyleklerin imdadına yetişti.

ABBAS ÇAKAR
Anneleri ölen leylek yavruların imdadına itfaiye yetişti

Düzce Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesinde yuva kuran anne leylek, birkaç gün önce elektrik tellerine takılarak telef oldu. Anne leyleğin öldüğünü ve yavrularının henüz uçamadıkları için kubbede mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfiaye ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri yavruları bulundukları yerden kurtardı. 3 günden buyana aç oldukları düşünülen yavru leylekler, yapılan ilk müdahaleleri sonrası Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anneleri ölen leylek yavruların imdadına itfaiye yetişti
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