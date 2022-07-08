Anneleri ölen leylek yavruların imdadına itfaiye yetişti

Düzce Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesinde yuva kuran anne leylek, birkaç gün önce elektrik tellerine takılarak telef oldu. Anne leyleğin öldüğünü ve yavrularının henüz uçamadıkları için kubbede mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfiaye ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri yavruları bulundukları yerden kurtardı. 3 günden buyana aç oldukları düşünülen yavru leylekler, yapılan ilk müdahaleleri sonrası Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.