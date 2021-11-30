Haberler Yaşam Haberleri Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor
Giriş Tarihi: 30.11.2021 08:04

Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor

Mersin'de annesi otomobil altında kalarak ölen yavru kedi ile TIR motoruna sıkışan yavru kediyi sahiplenen Naz Güllü, kedileri biberonla besliyor.

Mersin-Adana Otobanının Tarsus ilçesindeki Servis alanında Manavlık yapan Naz Güllü, annesi ölen yavru kedileri sahiplendi. Yavru kedilere Minnoş ve Cingöz isimlerini veren Naz Güllü, minik kedileri biberonla verdiği sütle besliyor. Kedilerden birinin annesinin otomobil altında kaldığını diğerinin ise TIR'In motoruna sıkıştığını belirten Naz Güllü;

"Minnoş'un annesi eşimin çalıştığı fabrikanın yakınında araba altında kalmış. Fabrika personeli yavru kediyi kalemle süt vererek beslemişler. Eşim bu kediyi eve getirdi bizde sahiplendik. Adını Minnoş koyduk. Daha öncede çalıştığım dinlenme tesisinde bir TIR'ın motoruna kedi sıkışmıştı. Hatta vatandaşlar TIR'ın üzerine motorda kedi var diye bile yazmışlardı. TIR şoförü yavru kediyi TIR'ın motorundan çıkardıktan sonra kuyruğundan tutup fırlattı. Öyle olunca çok üzüldüm ve o yavru kediyi de sahiplenip adını Cingöz koydum. Şimdi iki kedi birbirlerine arkadaş oldular. Cingöz'ü biberonla besledik büyüdü ve artık tabaktan yemeğini yiyebiliyor. Minnoş ise daha çok küçük olduğu için onu biberonla besliyorum. Şimdi her ikisi de bana arkadaş oldu. Manavda benimle birlikte duruyorlar ve gün boyu birlikte oynuyorlar" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor
Real Madrid'de 2. Ramos vakası! Luka Modric'i Manchester City kapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA