Anneleri ve yetimleri iyi eden proje

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında terapi olarak da uygulanan projeyle; ami grumi oyuncaklar, çocuk kıyafetleri, evde kullanılabilecek tekstil ürünleri, resim ve süs eşyaları, hatta yöresel ürünler gibi gıda malzemeleri üreten annelere buradan elde edilen gelirlerle maaş ödemesi yapılıyor.

Bir annenin duygusal anlamda iyi olduğunda çocuğun da iyi olacağına dikkat çeken Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Babanın eksikliğini çeken bir aileyi ayağa kaldırmak istiyorsak önce anneden başlamamız gerekiyor. Bizim özgün projemiz olan İyilik Gemisi projesiyle yetim annelerimizi iş uğraş terapisi anlamında bir mesleğe kanalize ediyoruz. Aynı zamanda üretmenin, alın terinin karşılığını kazanmanın gücüyle de annelerimiz psikolojik olarak iyileşmeye başlıyor" şeklinde konuştu.

Annelerin burada ürettikleri ürünlerin satışından elde edilen gelirle maaş aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Anneler tedavi oluyor, para kazanıyor ve bağışçıların satın aldığı ürünler de yetim çocuklara gönderiliyor. Böylece çok yönlü bir fayda sağlanıyor. Biz bu çalışmayı Türkiye'nin farklı yerlerine de yaymak istiyoruz. Şu anda Hatay Reyhanlı ve Suriye Babıska olmak üzere iki merkezimizde bu malzemeler üretiliyor. Sitemiz üzerinden ami grumi oyuncakların satışı başladı ve ürün sayısı süreç içerisinde 30'u bulacak. Hayırseverler oradan bu ürünlerin ücretlerini ödeyerek hem yetime hem de yetim annesine ulaşmış olacak. Ayrıca dileyen hayırseverler projenin sosyal medya hesaplarından da ulaşıp destek olabilir."