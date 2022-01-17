Haberler Yaşam Haberleri Anneleri ve yetimleri iyi eden proje
Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:26 Son Güncelleme: 17.1.2022 11:30

Anneleri ve yetimleri iyi eden proje

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Anneleri ve yetimleri iyi eden proje

Yetim Vakfı tarafından 2019'da hayata geçirilen İyilik Gemisi Projesi çerçevesinde; savaş, yıkım ve ölümle boğuşan yetim çocukların anneleri tarafından üretilen ürünler, vakfın web sitesi üzerinden satılarak yine yetim çocuklara gönderiliyor.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında terapi olarak da uygulanan projeyle; ami grumi oyuncaklar, çocuk kıyafetleri, evde kullanılabilecek tekstil ürünleri, resim ve süs eşyaları, hatta yöresel ürünler gibi gıda malzemeleri üreten annelere buradan elde edilen gelirlerle maaş ödemesi yapılıyor.

Bir annenin duygusal anlamda iyi olduğunda çocuğun da iyi olacağına dikkat çeken Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Babanın eksikliğini çeken bir aileyi ayağa kaldırmak istiyorsak önce anneden başlamamız gerekiyor. Bizim özgün projemiz olan İyilik Gemisi projesiyle yetim annelerimizi iş uğraş terapisi anlamında bir mesleğe kanalize ediyoruz. Aynı zamanda üretmenin, alın terinin karşılığını kazanmanın gücüyle de annelerimiz psikolojik olarak iyileşmeye başlıyor" şeklinde konuştu.

Annelerin burada ürettikleri ürünlerin satışından elde edilen gelirle maaş aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Anneler tedavi oluyor, para kazanıyor ve bağışçıların satın aldığı ürünler de yetim çocuklara gönderiliyor. Böylece çok yönlü bir fayda sağlanıyor. Biz bu çalışmayı Türkiye'nin farklı yerlerine de yaymak istiyoruz. Şu anda Hatay Reyhanlı ve Suriye Babıska olmak üzere iki merkezimizde bu malzemeler üretiliyor. Sitemiz üzerinden ami grumi oyuncakların satışı başladı ve ürün sayısı süreç içerisinde 30'u bulacak. Hayırseverler oradan bu ürünlerin ücretlerini ödeyerek hem yetime hem de yetim annesine ulaşmış olacak. Ayrıca dileyen hayırseverler projenin sosyal medya hesaplarından da ulaşıp destek olabilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
Yerli doğalgaz için ilk adım
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneleri ve yetimleri iyi eden proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA