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Giriş Tarihi: 10.4.2022 11:25 Son Güncelleme: 10.4.2022 11:42

Annelerin eylemi 1000’inci gününe yaklaşırken destek ziyaretleri de sürüyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelerin eylemi 1000’inci gününe yaklaşırken destek ziyaretleri de sürüyor

Diyarbakır’da PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 951’inci gününe girerken, ailelere destek ziyareti de devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlementolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 2,5 yılı geride bıraktı. 1000'inci gününe yaklaşan oturma eylemine bir yandan katılım devam ederken, diğer yandan da destek ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlementolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan beraberindeki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman ve partililerle birlikte Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. Eylem yapan aileler tek tek görüşen Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

"CESARETLİ ANNELERİN YANINDAYIZ"

Diyarbakır annelerinin evlatlarını kaçıran terör örgütüne karşı cesaretli bir evlat nöbeti başlattığına dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlementolararası Birlik Komisyon Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan, "Cesaretli Diyarbakır annelerinin yanındayız. Onların her daim yanında olduk. Bu haklı mücadelelerinin her zaman destekçisi olmaya da devam edeceğiz. 1000'inci gününe yaklaşan bu eylemin sonunda devletimizin de desteği ile kazanan annelerin olacağına ve evlatlarına kavuşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Annelerin eylemi 1000’inci gününe yaklaşırken destek ziyaretleri de sürüyor
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