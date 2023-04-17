Sudan'da otomobil tamirciliği yapan Hasan Cengiz (23), depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki annesi Sevilay Cengiz (46) ve ağabeyi Erdoğan Cengiz'i (23) kaybettiğini öğrendi. İkizi Hüseyin Cengiz ise yaralı kurtulmuştu. Türkiye'ye dönen Erdoğan Cengiz, annesi ve ağabeyinin mezarına koştu. Annesinin depremden yaralı kurtulan ikizi Hüseyin Cengiz'i kurtarmak için üstüne kapandığını belirten Cengiz, "Ölürken bile oğlunun hayatını kurtardı. Annelik böyle bir şey. Onun eşyalarını bulduğum için hüzünlü bir mutluluk içindeyim. Ölene kadar annemin gömleğini, ağabeyimin çorabını başucumda tutacağım" dedi.