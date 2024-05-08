‘Annem savcı olmamı istemişti’

Adana'da, silahlı saldırı düzenlenen işyerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Hayriye Derin'in ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor. Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, "Bu olayın neticesinde mağdur olan taraf biz olduk. Hakkımızı savunacağız. Failler belli fakat hâlâ bulunamadı. Annem benim savcı olmamı isterdi. İnşallah ilerde bana gerek kalmadan bu olay en kısa sürede çözülür. Yaşadıklarımızın tarifi yok. Büyük bir boşluk içindeyiz" dedi.