Annem savcı olmamı istemişti! Cübbeyi giydiğimi göremeyecek

Adana'da 5 gün önce oğluyla birlikte otomobille eve dönerken husumetlilerinin iş yerine silahlı saldırı düzenleyen magandalar tarafından vurularak yaşamını yitiren Hayriye Derin'in (43) Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi oğlu Burak Derin (22), "Annem hep savcı olmamı istemişti. Şimdi, cübbeyi giydiğimi göremeyecek. Bu hayatımda gerçekten çok büyük bir boşluk olarak kalacak. Hukuk dünyasına mağdurların yanında olabilmek için girmek istedim. Maalesef bu olay sonrası mağdur olan biz olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

MAGANDALAR ATEŞ ETTİ

Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Hayriye Derin, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra Derin (7) ile evine dönmek için yola çıktı. 3 çocuk annesi Hayriye Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları öne sürülen kişinin, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde vurulan talihsiz kadın, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durdu. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Derin, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Hayriye Derin, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini, silahlı saldırıda kaybeden Durmuş Ali Derin (47), olay yerine 300 metre uzaklıktaki evinde evlatlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Durmuş Ali Derin, eşini öldüren şüphelilerin bir an önce yakalanmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALETİNE GÜVENİM SONSUZ"

Magandalar yüzünden hayatını kaybeden Hayriye Derin'in, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, "Evimize çok yakın bir noktada gerçekleşen olayın, iki grup arasında bir husumetten kaynaklı olduğu söyleniyor. Ben bu olayı herkes gibi basitleştiremiyorum. Sanki çete savaşı gibi organize bir olay gibi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine, savcısına, hakimine, avukatına ve polisine güvenim sonsuz. Failler belli ancak halen bulunamadılar. Buradan herkese sesleniyorum. Annemin katilleri bulunsun, gereken neyse yapılsın istiyorum. İnşallah bana gerek kalmadan bu olay çözülür" dedi.

"MAĞDURLARIN YANINDA OLMAK İSTERKEN MAĞDUR OLDUK"

Annesiyle kurdukları hayallerini anlatan Derin, "Avukat olmak istediğimi söylerdim. Annem de hep savcı olmamı istemişti. Şimdi, cübbeyi giydiğimi göremeyecek. Bu hayatımda gerçekten çok büyük bir boşluk olarak kalacak. Hukuk dünyasına mağdurların yanında olabilmek için girmek istedim. Maalesef bu olay sonrası mağdur olan biz olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu olayın peşini bırakmayacağız" diyerek gözyaşı döktü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.