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Giriş Tarihi: 31.3.2022

‘Annemi de vuracaktı silah tutukluk yaptı’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Annemi de vuracaktı silah tutukluk yaptı’
ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesinde, geçen yıl aralıkta boşandığı 2 çocuğunun annesi Hayriye Alkutay'ı (32) öldürüp genç kadının erkek kardeşlerini yaralayan zanlı Mehmet Ayata'nın (35) yargılanmasına başlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayata, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Alkutay ailesinin avukatı Özkan Şenyurt, Mehmet Ayata'nın katliam için eve geldiğini söyledi. Olayda yaralanan Murat Alkutay, "Ablamı öldürdükten sonra silahı anneme doğrultarak tetiği çekti. Ancak silah tutukluk yapınca annem şans eseri kurtuldu" dedi.

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‘Annemi de vuracaktı silah tutukluk yaptı’
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