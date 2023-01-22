Annenannesi ile teyzesini benzinle yakmıştı! İfadesi ortaya çıktı!





CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.



'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dediği belirtildi.

Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.