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Giriş Tarihi: 8.1.2022 13:23 Son Güncelleme: 8.1.2022 13:34

Annenin evlat feryadı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Annenin evlat feryadı

Adana’da uyuşturucu aldıktan bir süre sonra fenalaşan Ahmet G., arkadaşları tarafından sokak ortasında ölüme terk edildi. Oğlunun cansız bedenine son kez dokunan anne Songül G., ağıtları yürekleri dağladı.

Adana'da 34 yaşındaki Ahmet G., uyuşturucu satın alıp kullandığı evde fenalaştı. Arkadaşları onu sürükleyerek dışarı çıkarttı, sonra da Ahmet G.'yi ölüme terk edip kaçtı. Sağlık ekipleri gence müdahale ettiğinde her şey için çok geçti. Oğlunun cansız bedenine son kez dokunan anne Songül G.'nın "Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Polis şimdi genç adamı ölüme terk edip kaçan arkadaşlarını arıyor.

ANİDEN FENALAŞTI
Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kentte bir otelde çalışan Ahmet G., arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir evde uyuşturucu satın alıp kullandı. Ahmet G., bir süre sonra aniden fenalaştı; arkadaşları da onu sürükleyerek dışarı çıkartıp, sokak ortasında ölüme terk edip kaçtı. Bu durumu fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyup olay yerine gelen Ahmet G.'nin yakınları, gözyaşı döktü. Anne Songül G., oğlunun yerde yatan cansız bedenine son kez dokunup sinir krizleri geçirdi; ağıtlar yaktı.

POLİS 'LİNÇ'İ ENGELLEDİ
Baygınlık geçiren acılı anne, "Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım" diye ağıt yaktı. Ailenin yakınları, Ahmet G.'nin arkadaşı olduğunu düşündüğü bir kişiye saldırıp, ona linç girişiminde bulundu, ancak duruma kısa sürede müdahale eden polis, olayın daha fazla büyümesine izin vermedi ve öfkeli kalabalığı da mahalleden uzaklaştırdı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Ahmet G.'nin kolunda şırınga izlerine rastlandı. Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilerek, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Camuzağılı Köyü'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Annenin evlat feryadı
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