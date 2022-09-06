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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:53 Son Güncelleme: 6.9.2022 11:29

Annenin feryadı “Cavit’im üşür morga götürmeyin’

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çavit Özyiğit kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Annenin feryadı “Cavit’im üşür morga götürmeyin’

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda saat 00:30 otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Korkunç kazanın ardından olay yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Pimapen ustası olarak çalışan Çavit Özyiğit Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazenin morgdan alınışı sırasında yakınlarının gözyaşları ve feryatları herkesi ağlattı.

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Annenin feryadı “Cavit’im üşür morga götürmeyin’
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