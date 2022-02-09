Annenin ikizleri için en zor tercihi





Başarılı operasyonun ardından diğer ikiz hayata tutundu. Bebeklerinden birini kaybetmenin acısını yaşasa da diğerinin kurtulduğuna sevinen Aşır şöyle konuştu: "İkizlerin arasında zar bile yokmuş ve bu çok nadir rastlanan bir durummuş. Bu nedenle diğer ikizin de zarar görebileceğini öğrendik. Kan çalma diye bir durum da oluşabilirdi. Ameliyattan sonra hayatı sonlandırılan çocuğum hâlâ karnımda. Doğsaydı, büyük sağlık sorunları yaşamaya devam edebilirdi. Hiçbir anne-baba, çocuğunun hastanelerde, sağlık sorunlarını yaşarken görmek istemez. Acı çekecekti. Ben de bunu istemedim. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Çok zor bir süreç geçirdik. Çok kötü bir duygu. Anne olarak iki çocuğumu kucağıma almayı hayal ediyordum. Ama kısmet olmadı. Ne üzülebildik ne sevinebildik. İnşallah oğlumuzu sağlıklı şekilde dünyaya getiririm. Tek dileğimiz bu."