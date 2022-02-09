Annenin ikizleri için en zor tercihi

Aydın'da yaşayan ve ikiz bebeklere hamile olan öğretmen Cavidan Aşır (40), kontrol için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gidince, bebeklerinden birinde ağır anomali tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, tek yumurta ikizi olan bebeklerden sağlıklı olanı kurtarabilmek için, anomali gelişen bebeğin kalbini durdurmaya karar verdi. Aile de bu zorunlu tercihi onaylayınca, hasta olan ikizin kalbi, 19 haftalıkken anne karnında durduruldu.
Başarılı operasyonun ardından diğer ikiz hayata tutundu. Bebeklerinden birini kaybetmenin acısını yaşasa da diğerinin kurtulduğuna sevinen Aşır şöyle konuştu: "İkizlerin arasında zar bile yokmuş ve bu çok nadir rastlanan bir durummuş. Bu nedenle diğer ikizin de zarar görebileceğini öğrendik. Kan çalma diye bir durum da oluşabilirdi. Ameliyattan sonra hayatı sonlandırılan çocuğum hâlâ karnımda. Doğsaydı, büyük sağlık sorunları yaşamaya devam edebilirdi. Hiçbir anne-baba, çocuğunun hastanelerde, sağlık sorunlarını yaşarken görmek istemez. Acı çekecekti. Ben de bunu istemedim. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Çok zor bir süreç geçirdik. Çok kötü bir duygu. Anne olarak iki çocuğumu kucağıma almayı hayal ediyordum. Ama kısmet olmadı. Ne üzülebildik ne sevinebildik. İnşallah oğlumuzu sağlıklı şekilde dünyaya getiririm. Tek dileğimiz bu."
PERİNATOLOJİ BUNUN İÇİN VAR
Operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fedi Ercan, çocuklardan birinde, beyinciği de içine alan çok ağır bir anomali geliştiğini anlatarak, "Yaptığımız işlem, sağlıklı görünen çocuğun yaşam şansını artırmak ve gebelikte erken doğumu da önlemek adına, ağır engelli ve beyin anomalisi olan çocuğumuzun yaşamını sonlandırmaktı. Engelli çocuğun kalbi durdurularak, ikizine sağlıklı şekilde dünyaya gelme imkanı sağlandı. Bu, zamanında doğumu için de önemliydi. Dünyaya gelecek ağır engelli çocukta hayatı boyunca maluliyet oluşacaktı. Bunun önüne geçmiş olduk. Perinatoloji zaten bunun için var. Umarım hem anne hem bebek, doğum sürecine kadar sıkıntısız bir süreç geçirir" dedi.