Haberler Yaşam Haberleri ‘Annenizi öldürdüm alın götürün’
Giriş Tarihi: 29.10.2022

‘Annenizi öldürdüm alın götürün’

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
‘Annenizi öldürdüm alın götürün’
İstanbul Pendik'te 2 çocuk sahibi yaşlı çiftin kavgası dehşetle bitti. Önceki gün akşam saatlerinde ailevi nedenlerle başlayan tartışmada Yüksel Çiftçi (67), eşi Fadime Çiftçi'yi (65) silahla vurup oğlu Mithat Çiftçi'yi aradı. "Annenizi öldürdüm, alın götürün" diyen Çiftçi, daha sonra kendi kafasına sıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı haldeki Yüksel Çiftçi de hastanede öldü. Mithat Çiftçi olay yerinde sinir krizi geçirirken Diyarbakır'da yaşayan diğer oğul Müjdat Çiftçi'nin de acı haberle yola çıktığı öğrenildi. Dağılan aileden geriye sadece fotoğraflar kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Son dakika: "Türkiye'nin Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıkladı: İlk hedefimiz yeni anayasa
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını paylaştı! 'Yeni bir başlangıcın adı'
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan eşi Berk Oktay’a duygusal kutlama! Yıldız Çağrı Atiksoy: ‘Baş Kahraman’ı sensin!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Annenizi öldürdüm alın götürün’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA