İstanbul Pendik'te 2 çocuk sahibi yaşlı çiftin kavgası dehşetle bitti. Önceki gün akşam saatlerinde ailevi nedenlerle başlayan tartışmada Yüksel Çiftçi (67), eşi Fadime Çiftçi'yi (65) silahla vurup oğlu Mithat Çiftçi'yi aradı. "Annenizi öldürdüm, alın götürün" diyen Çiftçi, daha sonra kendi kafasına sıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı haldeki Yüksel Çiftçi de hastanede öldü. Mithat Çiftçi olay yerinde sinir krizi geçirirken Diyarbakır'da yaşayan diğer oğul Müjdat Çiftçi'nin de acı haberle yola çıktığı öğrenildi. Dağılan aileden geriye sadece fotoğraflar kaldı.