Annesi Cem için yeni eve taşınıyor

BURSA'daki çöp evden kurtarılan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi. Cem'in annesi Yasemin A., rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlunun da 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını açıkladı. Yasemin A., daha sonra oğlunu almak için başvuru yapacağını belirtti.