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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Annesi İrem’e son kez baktı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Annesi İrem’e son kez baktı
Giresun'da eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak'ın (30) tabancayla vurarak öldürdüğü İrem Kostakoğlu (27), toprağa verildi. İtfaiye görevlisi İrem'i vurduktan sonra intihara kalkışan Albayrak da hastanede öldü.
İrem'in cenazesi Aksu Mahallesi'ne getirildi. Mevlana Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Annesi Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarıldı. Gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Kostakoğlu, kılınan namazın ardından Çiçekli Köyü'nde toprağa verildi. İrem'in bir yıl önce ormanlık alanda çekilen fotoğrafını, 'Düşmanın kurşunu değil, dostların açtığı yara öldürür bizi' notuyla paylaştığı görüldü.

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Annesi İrem’e son kez baktı
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