Annesi İrem’e son kez baktı

Giresun'da eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak'ın (30) tabancayla vurarak öldürdüğü İrem Kostakoğlu (27), toprağa verildi. İtfaiye görevlisi İrem'i vurduktan sonra intihara kalkışan Albayrak da hastanede öldü.İrem'in cenazesi Aksu Mahallesi'ne getirildi. Mevlana Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Annesi Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarıldı. Gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Kostakoğlu, kılınan namazın ardından Çiçekli Köyü'nde toprağa verildi. İrem'in bir yıl önce ormanlık alanda çekilen fotoğrafını, 'Düşmanın kurşunu değil, dostların açtığı yara öldürür bizi' notuyla paylaştığı görüldü.