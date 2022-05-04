Adana’daki Süleyman Kara cinayetinden 8 yıllık husumet çıktı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı.

İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı. O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet oluştu.



Mehmet Aydın

Yine aynı konuda tartışan Süleyman Kara, çıkan kavgada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı tutuklanırken, Mehmet Aydın Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.