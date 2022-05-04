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Giriş Tarihi: 4.5.2022 15:40 Son Güncelleme: 4.5.2022 15:58

Adana'daki Süleyman Kara cinayetinden 8 yıllık husumet çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’daki Süleyman Kara cinayetinden 8 yıllık husumet çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın ilk günü akrabalarını ziyaretten dönen Mehmet Aydın’ı (54) bıçaklayarak öldüren Süleyman Kara’nın (25) cinayeti, 8 yıl önce kendilerini terk eden annesine evini kiraya verdiği için işlediği ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı.

İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı. O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet oluştu.


Mehmet Aydın

Yine aynı konuda tartışan Süleyman Kara, çıkan kavgada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı tutuklanırken, Mehmet Aydın Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Adana'daki Süleyman Kara cinayetinden 8 yıllık husumet çıktı
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