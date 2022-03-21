Son dakika: Annesi öldürülen genç kızın ağıtları yürek yaktı

Adana'da boşanma aşamasında olan koca dehşet saçtı. Fahri Koca, 3 çocuk annesi Fadime Koca'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Annesi babası tarafından sokak ortasında gözleri önünde öldürülen genç kız Nilüfer Koca, "Benim annemi koruyamadılar. Anneciğim ne olursun ölme" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Cinayet işledikten sonra motosikletle kaçan katil zanlısı Fahri Koca, polis tarafından aranıyor.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Olay merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasında olan Fahri Koca ile Fadime Koca öğlen saatlerinde sokakta tartışmaya başladı. 2'si kız 3 çocuk annesi Fadime Koca, eşinin pompalı tüfekle kendisine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Öfkeli adamın tetiğe basması sonucu vurularak ağır yaralanan kadın yere düştü. Saldırgan Fahri Koca, motosiketle olay yerinde kaçarken vatandaşlar hemen sağlık görevlisi çağırdı.
KIZININ GÖZLERİ ÖNÜN DE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk yardım yaparken poliste kadın katilini yakalamak için harekete geçti. Çok kan kaybeden Fadime Koca, olay yerinde yaşamını yitirdi. Annesi gözleri önünde öldürülen Nilüfer Koca, "Benim annemi koruyamadılar. Anneciğim ne olursun ölme" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Annesini kaybeden uzman çavuş olduğu öğrenilen Resul Koca ise, "Biricik annemi öldüren o katili bulun. Annem ölemez." diyerek haykırdı.
Kadının cenazesi otopsi yapılma üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken katil koca her yerde aranıyor.
Öte yandan Fadime Koca'nın eşinden gizlenmek için 6 ay önce ev adresini değiştirdiğini, buna rağmen katil kocanın eşinin izini bulduğu öğrenildi.