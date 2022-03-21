Son dakika: Annesi öldürülen genç kızın ağıtları yürek yaktı

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜN DE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk yardım yaparken poliste kadın katilini yakalamak için harekete geçti. Çok kan kaybeden Fadime Koca, olay yerinde yaşamını yitirdi. Annesi gözleri önünde öldürülen Nilüfer Koca, "Benim annemi koruyamadılar. Anneciğim ne olursun ölme" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Annesini kaybeden uzman çavuş olduğu öğrenilen Resul Koca ise, "Biricik annemi öldüren o katili bulun. Annem ölemez." diyerek haykırdı.