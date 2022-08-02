Hatay'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun acı haberi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki yakınlarına verildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 29 Temmuz'da, vatani görevini yaptığı sırada zırhlı araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofioğlu, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ASKER UĞURLAMASINDAN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU
Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu'ndan geri, askere gitmeden önce çekilen görüntüleri kaldı.
Annesi şehidin eline kına yakarak göndermiş! Duygulandıran görüntü... | Video
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü.