Annesi şehidin eline kına yakarak göndermiş! Duygulandıran görüntü...





Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 29 Temmuz'da, vatani görevini yaptığı sırada zırhlı araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofioğlu, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.