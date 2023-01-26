Annesi sevgilisiyle kaçan çocuk evde ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. Adrese gelen polis, evde bir çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri ismi M.A.K. olan 2 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Evin, çocuğun annesi G.K.'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınlarınca kiralandığı, G.K.'nin çocuklarıyla misafir olduğu öğrenildi. Polis, anne G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı. Çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.