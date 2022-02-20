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Giriş Tarihi: 20.2.2022 10:45

Annesine ateş ederken kardeşini öldürdü

DHA
Annesine ateş ederken kardeşini öldürdü

Erzurum'da, Mustafa Ağdaş (22), tartıştığı annesi Esragül Aciçimen (39) ile araya giren kardeşi Yahya Ağdaş'ı (14) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesinin tedavisi sürüyor.

Olay, 18 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Palandöken ilçesi, Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ağdaş, annesi Esragül Aciçimen ile tartışmaya başladı. Mustafa Ağdaş, eline aldığı av tüfeğini annesine doğrulttu. Bu sırada odadaki kardeşi Yahya Ağdaş, annesinin önüne geçti. Anne ile oğlu ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yahya Ağdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan anne Esragül Aciçimen'in ise hayati tehlikesi sürüyor. Kardeşi ve annesini vurduktan sonra polise teslim olan Mustafa Ağdaş, ilk ifadesinde olayın kaza ile olduğunu söylediği belirtildi. Bu arada Yahya Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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Annesine ateş ederken kardeşini öldürdü
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