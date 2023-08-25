Annesine döven babasını öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay G.'yi yakaladı. Şüpheli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç ifadesinde babasının daha önce esrar kullandığını son zamanlarda metamfetamin kullanmaya başladığını belirterek, "Babam çocukluğumdan bu yana hem annemi hem de beni dövüyordu. Son zamanlarda şiddeti iyice artırdı" dediği öne sürüldü. Şüpheli genç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bu arada Aydın Güler'in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öne sürüldü...