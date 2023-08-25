Annesine döven babasını öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler (42) ile eşi Zarife G. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay G. (18) de tartışmaya dahil oldu.

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay G., Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife G.'nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.