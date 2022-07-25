Annesine kredi çektirip motosiklet aldırmıştı! 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor





'MUCİZE FURKAN'

27 Kasım tarihinde biraz dolaşacağını söyleyerek evden çıkan Furkan, bir daha geri dönemedi. Alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil sürücüsü kavşakta kurallara uymayarak Genç Furkan'a çarptı. Ağır yaralanan Furkan Karaman'da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada çok sayıda ameliyat geçiren ve doktorların 'mucize' olarak nitelediği Furkan'ın tedavisi Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'nde sürüyor. 8 aydır oğlunun başından biran olsun ayrılmayan anne Semiha Buhur ise yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Budur, "Kaza olur diye oğlumun motosiklet almasını istemiyordum. Hep bir şey olacak diye hissediyordum. Ama bir süre sonra hevesini kırmak istemedim, gönlünü yapayım dedim. Beraber kredi çekip aldık. Aldıktan bir ay sonra alkollü sürücü kurallara uymamış ve oğluma çarpmış" dedi.