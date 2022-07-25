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Giriş Tarihi: 25.7.2022 08:45

Annesine kredi çektirip motosiklet aldırmıştı! 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor

Karaman’da annesine kredi çektirip aldırdığı motosiklete bir ay sonra alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Furkan Bulut 8 aydır hayata sımsıkı sarılıyor. Doktorların ‘mucize’ olarak nitelendirdiği oğlunun başından biran olsun ayrılmayan anne Semiha Buhur, “Oğlum motosiklet sevdalısı. Bugüne kadar başına bir iş gelir korkusuyla almamıştım. Sonunda ‘Anne ölürsem sevdiğimin uğruna öleyim’ diyerek beni ikna etti. Ancak bir ay sonra kaza oldu. Şimdi yatalak ve biran olsun başından ayrılmıyorum. Keşke almasaydım demedim. Yine olsa oğlumun yüzünü güldürebilmek için yine alırım” dedi.

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Annesine kredi çektirip motosiklet aldırmıştı! 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor

Karaman'da ailesi ile birlikte yaşayan Furkan Bulut, küçüklüğünden beri motosiklet tutkunuydu. Ancak anne Semiha Buhur oğlunun başına bir kaza gelmesinden korkarak motor almaya karşı çıktı. Bir lokantada kurye olarak çalışan Furkan en sonunda annesini ikna edip, kredi çekerek 55 bin TL'ye geçtiğimiz yıl Ekim ayında çok sevdiği motosikletine kavuştu.



'MUCİZE FURKAN'
27 Kasım tarihinde biraz dolaşacağını söyleyerek evden çıkan Furkan, bir daha geri dönemedi. Alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil sürücüsü kavşakta kurallara uymayarak Genç Furkan'a çarptı. Ağır yaralanan Furkan Karaman'da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada çok sayıda ameliyat geçiren ve doktorların 'mucize' olarak nitelediği Furkan'ın tedavisi Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'nde sürüyor. 8 aydır oğlunun başından biran olsun ayrılmayan anne Semiha Buhur ise yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Budur, "Kaza olur diye oğlumun motosiklet almasını istemiyordum. Hep bir şey olacak diye hissediyordum. Ama bir süre sonra hevesini kırmak istemedim, gönlünü yapayım dedim. Beraber kredi çekip aldık. Aldıktan bir ay sonra alkollü sürücü kurallara uymamış ve oğluma çarpmış" dedi.



'ÖLÜRSEM SEVDİĞİMİN UĞRUNA ÖLEYİM'
Oğlunun sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirten Semiha Buhur, "Beyin ameliyatı oldu. Kaburgaları, burnu, kalçası, kolu gibi birçok yeri kırıktı. Göz damarına kemik batmış. Kafatasının yarısını aldılar. Doktorlar bile oğlumdan ümidi kesmişlerdi. Biz elimizden geleni yaptık, 48 saat bekleyeceğiz dediler. O saat içerisinde ömrümden ömür gitti. 8 aydır başında bekliyorum. Yarı umut, yarı sevinç var. Kimse umutsuz yaşamasın. Rabbimden umudumu hiç kesmedim. Gittikçe iyiye gidiyor. Fizik tedavi alıyor. Hastane personeli bana hiç yalnızlık yaşatmadı. Burada kendimi bir başıma hissetmedim.


Hiç keşke almasaydım demedim. Onun çok sevdiğini bildiğim için pişman olmadım. Oğlum dedi ki, 'Ölürsem de sevdiğimin uğruna öleyim. Anne bana ilk kez bir şey alacaksın' dedi. Bu sözü beni çok etkiledi ve aldım. Ne olursa olsun dedim ve kredi çekip aldım" diye konuştu.

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Annesine kredi çektirip motosiklet aldırmıştı! 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor
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