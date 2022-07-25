Annesine kredi çektirip motosiklet aldırmıştı! 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor

Karaman'da ailesi ile birlikte yaşayan Furkan Bulut, küçüklüğünden beri motosiklet tutkunuydu. Ancak anne Semiha Buhur oğlunun başına bir kaza gelmesinden korkarak motor almaya karşı çıktı. Bir lokantada kurye olarak çalışan Furkan en sonunda annesini ikna edip, kredi çekerek 55 bin TL'ye geçtiğimiz yıl Ekim ayında çok sevdiği motosikletine kavuştu.
'MUCİZE FURKAN'
27 Kasım tarihinde biraz dolaşacağını söyleyerek evden çıkan Furkan, bir daha geri dönemedi. Alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil sürücüsü kavşakta kurallara uymayarak Genç Furkan'a çarptı. Ağır yaralanan Furkan Karaman'da yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada çok sayıda ameliyat geçiren ve doktorların 'mucize' olarak nitelediği Furkan'ın tedavisi Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'nde sürüyor. 8 aydır oğlunun başından biran olsun ayrılmayan anne Semiha Buhur ise yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Budur, "Kaza olur diye oğlumun motosiklet almasını istemiyordum. Hep bir şey olacak diye hissediyordum. Ama bir süre sonra hevesini kırmak istemedim, gönlünü yapayım dedim. Beraber kredi çekip aldık. Aldıktan bir ay sonra alkollü sürücü kurallara uymamış ve oğluma çarpmış" dedi.
'ÖLÜRSEM SEVDİĞİMİN UĞRUNA ÖLEYİM'
Oğlunun sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirten Semiha Buhur, "Beyin ameliyatı oldu. Kaburgaları, burnu, kalçası, kolu gibi birçok yeri kırıktı. Göz damarına kemik batmış. Kafatasının yarısını aldılar. Doktorlar bile oğlumdan ümidi kesmişlerdi. Biz elimizden geleni yaptık, 48 saat bekleyeceğiz dediler. O saat içerisinde ömrümden ömür gitti. 8 aydır başında bekliyorum. Yarı umut, yarı sevinç var. Kimse umutsuz yaşamasın. Rabbimden umudumu hiç kesmedim. Gittikçe iyiye gidiyor. Fizik tedavi alıyor. Hastane personeli bana hiç yalnızlık yaşatmadı. Burada kendimi bir başıma hissetmedim.