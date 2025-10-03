Annesine mesaj atan adamı katletti

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki Yunus Emre S., annesine sosyal medya üzerinden mesajlar attığını öne sürdüğü Celil Arslan'ı(49) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. 30 Eylül'de saat 03.45 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde sokakta yürüyen Arslan'ın karşısına çıkan Yunus Emre S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki bıçakla Arslan'ı defalarca bıçaklayan genç, hiçbir şey olmamış gibi dedesinin evine gidip uyudu. Ağır yaralanan Celil Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kameraları inceleyerek şüphelinin olaydan sonra iki sokak aşağıdaki dedesinin evine gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan gencin ifadesinde, "Annem 10 yıldır babamdan ayrı yaşıyor. Bu adam anneme sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlar attı. Bu nedenle tartışma çıktı." dediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.