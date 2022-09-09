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Giriş Tarihi: 9.9.2022 12:35

Annesine şiddet uygulayan babasını öldürmüştü: Anneden yürek yakan sözler!

İstanbul Bahçelievler'de, Haydar Mert Kaymaz, annesine şiddet uygulayan babası Yusuf Cemal Sezgin'e ateş açtı. Kanlar içinde kalan baba kurtarılamadı. Genç adam ise tutuklandı. 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kaymaz’ın annesi duruşma çıkışı oğluna seslenerek “Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4 buçuk sene işkence gördüm” dedi.

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürmüştü: Anneden yürek yakan sözler!

Cinayetle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Haydar Mert Kaymaz'ın kullandığı silahı Haliç civarında attığı, bu nedenle silahın ele geçirilemediği kaydedildi. İddianamede, silahı Haydar Mert'e babasının olaydan 15 gün önce verdiği, gencin daha sonra silahı sürekli olarak geri isteyen babasına annesine karşı kullanabileceği ihtimali nedeniyle geri vermediği aktarıldı. Haydar Mert Kaymaz'ın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan on iki yıldan sekiz yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Haydar Mert Kaymaz bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık ve maktul arasında akrabalık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksatlıyla sanığın kan örneklerinin aldırılmasının ve maktulün adli tıp kurumunda bulunan kan örnekleriyle karşılaştırılmasını talep etti.

"MAKTUL MEDENİ KANUNA GÖRE BABA DEĞİLDİR"

Söz alan sanık avukatı savcının mütalaasına katılmadığını belirterek " Maktul medeni kanuna göre baba değildir, vicdanen de baba değildir. Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi.
Söz verilen tutuklu sanık Haydar Mert Kaymaz ise tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın kan örneğinin alınarak adli tıp kurumuna gönderilmesine maktulün kanıyla karşılaştırılıp DNA incelenmesi yaptırılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı, sanığın annesi Jandarmanın götürdüğü oğluna seslenerek "Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4 buçuk sene işkence gördüm" dedi.

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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürmüştü: Anneden yürek yakan sözler!
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