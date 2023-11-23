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Giriş Tarihi: 23.11.2023 23:08 Son Güncelleme: 24.11.2023 10:21

Annesine yıllar sonra ilk kez Esra Erol'da kavuştu

ATV’de yayınlanan Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annesine yıllar sonra ilk kez Esra Erol’da kavuştu

Esra Erol'da programında bugün büyük bir kavuşma gerçekleşti. Programa katılan 21 yaşındaki Sezer Göl, hiç görmediği annesi İlknur'u bulmak istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 7 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi İlknur'un ise kendisini Sakarya Camili Sevgi Evi'ne yerleştirdiğini dile getiren Sezer Göl'ün yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğdu.

ESRA EROL ANNE İLKNUR'U BULDU

Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Gözyaşlarına hakim olamayan anne İlknur, "Bende çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Oğlumla aynı kaderi yaşadık" dedi. Yıllar sonra birbirine kavuşan anne oğul, dakikalarca birbirine sarılıp ağladı. Esra Erol ise, "Benim görevim anneni canlı canlı görmeni sağlamaktı. Onu da gerçekleştirdik" dedi. Sezer ve annesi Esra Erol'a teşekkür ederek stüdyodan ayrıldı.

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Annesine yıllar sonra ilk kez Esra Erol'da kavuştu
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