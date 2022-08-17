Adana'da geçtiğimiz Cumartesi günü polisin ihbar üzerine girdiği evde 80 yaşındaki Neriman Güngör yatağında ölü; oğlu Şeref Güngör'se banyoda bilekleri kesilmiş ağır yaralı halde bulunmuştu. Yaşlı kadın toprağa verilirken tedavisinin arından taburcu edilen Şeref Güngör, ifadesinde annesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şeref Güngör'ün, "Annem, 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dediği ileri sürüldü. Bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilen anne katili tutuklandı.
ANNE ÖLÜ OĞLU YARALI
Emekli Şeref Güngör (58), bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün (80) bakımını üstlenip, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki evine yerleşti. Güngör'ün üst kat komşusu, 13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında eve inerek kapıyı çaldı. Şeref Güngör, kapıyı açmayarak komşusuna polis çağırmasını söyledi. İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri Neriman Güngör'ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör'ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu.
YASTIKLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti.
"ONU HUZURA ERDİRDİM"
Anne katili Güngör, ifadesinde, "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli, 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Olaydan birkaç gün önce de 'Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Biz burada yanıyoruz' dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de, 'Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum' dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dedi.