Annesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti

YASTIKLA BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti.

"ONU HUZURA ERDİRDİM"

Anne katili Güngör, ifadesinde, "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli, 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Olaydan birkaç gün önce de 'Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Biz burada yanıyoruz' dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de, 'Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum' dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dedi.