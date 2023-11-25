Annesini, boğazını keserek öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), 16 yaşındaki oğlu D.D.'nin Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla saldırdığı annesinin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bezmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.