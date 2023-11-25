Haberler Yaşam Haberleri Annesini, boğazını keserek öldürdü
Giriş Tarihi: 25.11.2023

Annesini, boğazını keserek öldürdü

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Annesini, boğazını keserek öldürdü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), 16 yaşındaki oğlu D.D.'nin Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla saldırdığı annesinin boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bezmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!
SON DAKİKA | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 hedef imha edildi
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesini, boğazını keserek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA