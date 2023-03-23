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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Annesini boğup kendini çatıdan attı

Mehmet Ali ERBAŞ
Annesini boğup kendini çatıdan attı
Manısa'da annesi ile tartışan genç dehşet saçtı. Feci olay, Manisa Yunus Emre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak'ta yaşandı. Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildiEmrah Karataş rildi.

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Annesini boğup kendini çatıdan attı
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