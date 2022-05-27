Annesini döven babasını bıçaklamıştı: Mahkemeden tahliye kararı!

Alaattin Durdu'nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu'nun avukatı ise Alaattin Durdu'da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.



MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU, OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE OLDU



Mahkeme heyeti, Hakan Durdu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.