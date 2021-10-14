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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Annesini döven babasını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Annesini döven babasını öldürdü
İstanbul Başakşehir'de plastik işlemeciliği yapan Ömer Sedat Çuğunlular (47), evde sürekli uyuşturucu kullanıyor ve eşine karşı da saldırgan tavırlar sergiliyordu. Dün de Çuğunlular, eşi E.Ç.'yi darp ederken oğlu Borabey annesini babasının elinden kurtarmaya çalıştı. Babasını bir türlü sakinleştiremeyen genç, evde bulunan tabancayı alarak ateş açtı. Başından vurulan Sedat Çuğunlular olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Borabey Çuğunlular polise giderek olayda kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu.
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Annesini döven babasını öldürdü
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