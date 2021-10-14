Annesini döven babasını öldürdü

İstanbul Başakşehir
'de plastik işlemeciliği yapan Ömer Sedat Çuğunlular (47), evde sürekli uyuşturucu kullanıyor ve eşine karşı da saldırgan tavırlar sergiliyordu. Dün de Çuğunlular, eşi E.Ç.'yi darp ederken oğlu Borabey annesini babasının elinden kurtarmaya çalıştı. Babasını bir türlü sakinleştiremeyen genç, evde bulunan tabancayı alarak ateş açtı. Başından vurulan Sedat Çuğunlular olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Borabey Çuğunlular polise giderek olayda kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu.