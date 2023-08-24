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Giriş Tarihi: 24.8.2023 15:14 Son Güncelleme: 24.8.2023 15:42

Annesini döven babasını öldürdü

Adana'da 18 yaşındaki Çağatay Güler, annesini döven uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen babası Aydın Güler’i (42) tabancayla öldürdü. Şüpheli olaydan sonra polis tarafından yakalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Annesini döven babasını öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darp etmeye başladı. Evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu.

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler'in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zafire Güler'in ifadesinde, "Eşim sürekli uyuşturucu içip beni dövüyordu. Akşam yine beni darp etti. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup kaçtı" dediği öğrenildi. Polis ekipleri Çağatay Güler'i kısa sürede yakaladı. Hayatını kaybeden Aydın Güler'in, "Uyuşturucu kullanma", "kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Annesini döven babasını öldürdü
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