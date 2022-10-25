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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Annesini döven babasını öldürdü, ceza almadı

İSTANBUL Sultangazi'de İ.D., kendisi 16 yaşındayken 2019'da annesine şiddet uygulayan babası Yusuf D.'yi bıçaklayarak öldürmekten yargılandığı davada, çocuk hakkında ceza verilmemesi, istinaf mahkemesince de hukuka uygun bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce yapılan incelemede, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu bu nedenle istinaf başvuruları reddedildi. DHA

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Annesini döven babasını öldürdü, ceza almadı
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