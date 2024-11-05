Annesini döverek öldüren cani evladın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Tekirdağ'da yaşayan 76 yaşındaki Nuriye U., eşini kaybettikten sonra sağlık problemleri artmaya başladı. Bakıma muhtaç hale gelen yaşlı kadının İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan 54 yaşındaki oğlu Cavit U., annesini yanına aldı. Ancak annesine bakmak yerine âdete işkence ediyordu.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Oğlu Cavit A.'nın şiddetine maruz kalan yaşlı kadın 27 Ocak 2023'te hayatını kaybetti. Nuriye U. morluklar ve sıyrıklarda dolu cansız bedeni yerde bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında cani Cavit U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen iddianamede, Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda Nuriye U.'nun travmaya bağlı iç ve beyin kanaması nedeniyle öldüğü yer aldı. İddianamede, Cavit U. hakkında "Anneye karşı eziyet" ve "Üstsoyu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

YAŞLI KADININ ÇIĞLIK SESLERİ

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cavit U., sanık avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı. Sanık, duruşmada tanık olarak dinlenen komşusu M.A., dairelerinin bitişik olması nedeniyle sesleri çok net duyabildiğini, sanığın alkol alıp, evde bağırıp çağırdığını, olay günü yaşlı kadının bağırarak çığlık attığını duyduğunu ve yaklaşık bir dakika sonra seslerin kesildiğini söyledi.

AİLE BAKANLIĞI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aile Bakanlık avukatı Hatice Boz, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dikkate alınarak ölümün darp ile gerçekleştiğinin sabit olduğunu, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

DARP SONUCU ÖLÜME DEĞİNİLDİ

Savcı, mütalaasında ölümün darp sonucu iç ve beyin kanamasına bağlı gerçekleştiğinin tespit edildiğini, sanığın annesini sürekli darp ederek eziyet ettiği gerekçesiyle dava açılmışsa da; sanığın işlediği bir fiil ile farklı suçların oluşmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğine değindi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanık Cavit U.'nun ele geçirilemeyen sert bir cisimle annesine vurarak öldürdüğü, bu nedenle, "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.