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Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:48

Annesini kalbinden bıçakladı

DHA
Annesini kalbinden bıçakladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Alican E., tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalın, hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Annesini kalbinden bıçakladı
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