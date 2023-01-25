Hakkında tefecilik, dolandırıcılık ve sahte banka kartı kullanmak gibi 9 ayrı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adanalı Mahir Acımış, Türkiye'den kaçış planı yaptı. Bunun için kendisine Mair Acımecu adına sahte Romanya pasaportu ve sürücü belgesi temin eden Acımış, Türkiye'den gideceğini Adana'da yaşayan annesine anlattı. Annesinin 'gitmeden göreyim' isteği üzerine annesini uçakla İstanbul'a getirtmeye karar veren Acımış, Adana'dan gelecek annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.



Annesini karşılamaya gelince havalimanında yakayı ele verdi | Video