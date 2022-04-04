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Giriş Tarihi: 4.4.2022 23:37 Son Güncelleme: 4.4.2022 23:42

Annesini mazotla yakmaya çalışmıştı...Yakalandı ve tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Annesini mazotla yakmaya çalışmıştı...Yakalandı ve tutuklandı

İstanbul’da üzerinde mazot döktüğü annesini yakmaya çalışan madde bağımlısı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olayı Sultangazi İlçesi Yayla Mahallesi'nde dün yaşandı. Bir aracı yakmaya kalkışan madde bağımlısı Y.Y., kendisine engel olmak isteyen annesinin üzerine elindeki bidonda bulunan mazotu döktü ve annesi M.D.'yi yakmaya çalıştı. Daha önceden de oturduğu evi yakmaya çalıştığı tespit edilen Y.Y. isimli madde bağımlısı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Y.Y. isimli madde bağımlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Annesini mazotla yakmaya çalışmıştı...Yakalandı ve tutuklandı
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