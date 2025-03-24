Annesini, ‘neden ev işi yapmıyorsun’ dediği için öldürdü

Kayseri'de 17 yaşındaki M.C., önceki akşam annesi Tuğşan Ceylan'ı (44), bıçaklayarak öldürdü. Sahabiye Mahallesinde yaşayan Tuğşan Ceylan, eşini yıllar önce kaybedince, 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptı. Çocukları 25, 22 ve 17 yaşına gelen Tuğşan Ceylan, önceki akşam en küçük kızı M.C'ye "Kızım artık biraz ev işlerine bak. Neden ev işine yardım etmiyorsun" dedi. Bunun üzerine anne-kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hızla mutfağa giden M.C, buradan aldığı bıçakla odaya dönüp, annesini sırtının ve göğsünün 8 yerinden bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi talihsiz annenin hayatını kaybettiği belirlendi. M.C olay yerinde gözaltına alındı.