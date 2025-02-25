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Giriş Tarihi: 25.2.2025 15:17 Son Güncelleme: 25.2.2025 15:41

Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen 25 yaşındaki M. Ateş, tabanca ile M.A. 70 yaşındaki annesi Fener Ateş'i öldürürken, babası 73 yaşındaki Necat Ateş'i ise ağır yaraladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaklaşık iki yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen M. Ateş, evde annesi ve babasıyla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen M. Ateş, üzerindeki tabanca ile annesi Fener Ateş ve babası Necat Ateş'e defalarca ateş etti. Yaşlı çift kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi.

Yapılan kontrollerde anne Fener Ateş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba Necat Ateş, ambulans ile Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olan baba Ateş'in yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Annesini öldüren ve babasını ağır yaralayan M. Ateş, olayda kullandığı silahıyla polise teslim oldu. Kulp Cumhuriyeti Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı
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