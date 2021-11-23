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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Annesini öldürdü, babasını bıçaklayıp canına kıydı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Annesini öldürdü, babasını bıçaklayıp canına kıydı
Kayseri'de, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 29 yaşındaki genç, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

BABANIN DURUMU AĞIR
Olay Kocasinan ilçesinde yaşandı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun (29), annesi Aysel Dursun (50) ve babası Duran Dursun (63) ile tartıştı. Tartışma sırasında Kadir Dursun, annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçakladı. Kadir Dursun daha sonra annesini öldürdüğü silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Dursun, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba Duran Dursun'un durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Aysel Dursun'un cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Annesini öldürdü, babasını bıçaklayıp canına kıydı
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