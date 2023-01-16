Eve alkollü geldi dehşet saçtı! Annesini öldürdü, dayısını yaraladı

ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Mine Akgül, akşam saatlerinde eve alkollü gelen oğlu B.A. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışmaya dayı Kadir D. (36) de müdahil olunca olay daha da büyüdü. Öfkesine hakim olamayan B.A., alkolün de etkisiyle evde bulunan tabancayı alıp, annesini başından; dayısını da kolundan vurup kaçtı.