Eve alkollü geldi dehşet saçtı! Annesini öldürdü, dayısını yaraladı

Adana'da 41 yaşındaki Mine Akgül, eve alkollü gelen 17 yaşındaki oğlu B.A. ile tartıştı. Evde bulunan dayı Kadir D.'de yeğenine tepki gösterince olay büyüdü. Öfkesine hakim olamayan B.A., evde bulunan silahı alıp, annesini başından; dayısını da kolundan vurup kaçtı. Anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; kardeşinin de tedavisi sürüyor. Olaydan 2 saat sonra gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki sorgusu da sürüyor.
ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU
Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Mine Akgül, akşam saatlerinde eve alkollü gelen oğlu B.A. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışmaya dayı Kadir D. (36) de müdahil olunca olay daha da büyüdü. Öfkesine hakim olamayan B.A., alkolün de etkisiyle evde bulunan tabancayı alıp, annesini başından; dayısını da kolundan vurup kaçtı.
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mine A., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mine Akgül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 'Anne katili' de olaydan 2 saat sonra yakalandı. Dayı Kadir D.'nin hastanedeki tedavisi, B.A.'nın da emniyetteki sorgusu sürüyor.